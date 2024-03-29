Глэмпинг «Гнезда» в селе Арзыбовка Усманского района создан благодаря региональному гранту «Туризм» центра «Мой бизнес» в размере 7 млн рублей и льготному кредиту в 6 млн – от областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Концепция глэмпинга – отдых вдали от городской суеты в живописном сосновом лесу в современных домиках, оборудованных всеми благами цивилизации – от душа с кондиционером до беспроводного интернета.

Название «Гнезда» выбрано, чтобы подчеркнуть экологичность места, а также комфортные условия – как в уютном гнездышке. Первых гостей глэмпинг принял весной 2022. В настоящее время комплекс включает четыре гостевых дома, рассчитанных на размещение до четырех человек, возле каждого из которых определено место для барбекю, также есть баня с чаном на улице и банкетный зал. Питание – через кейтеринговые агентства или самостоятельно. Также посетителям предлагают конные прогулки, прокат велосипедов. Недалеко располагается пруд с благоустроенным муниципальным пляжем.

Автор идеи глэмпинга и один из его создателей Анастасия Теренник поделилась планами по развитию проекта. Это место в перспективе сможет стать площадкой для проведения небольших свадеб с размещением гостей с ночевкой. Также будут построены еще два гостевых дома, небольшой отель с номерами и организована экотропа для прогулок протяженностью в несколько километров.

«Последние несколько лет Липецкая область активно раскрывает свой туристический потенциал, находит интересные ниши, предлагает востребованные услуги. Одно из таких направлений – создание комфортных мест для отдыха на природе: баз отдыха, глэмпингов, кемпингов, отелей и так далее. Таких точек на карте становится все больше, что способствует росту турпотока. Липецкая земля во всей красе демонстрирует свое гостеприимство и получает множество положительных отзывов», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.