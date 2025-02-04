Общество

Стипендии — одаренным детям

2 часа назад

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В правительстве Липецкой области состоялся торжественный приём одаренных детей и молодёжи нашего региона.

Заместитель губернатора Юлия Котлярова вручила сертификаты на получение областных стипендий 40 аспирантам, студентам высших учебных заведений, колледжей и техникумов региона за высокие результаты в научной деятельности и участие в конкурсах различных уровней. Ещё 55 студентов и одарённых школьников, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, теперь будут получать выплаты за успехи в сфере культуры и искусства.

В числе награжденных — учащиеся Добринской школы искусств им. Н.А. Обуховой Ника Валуйская, Людмила Ларина, Екатерина Нестерова, Анна и Арина Афанасьевы, Татьяна Кахиани. Все стипендиаты обучаются у педагога — Татьяны Владимировны Морозовой.

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