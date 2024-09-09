Одну из самых распространенных и дешевых специальных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей – патентную систему – в Липецкой области применяют около 13 тыс. плательщиков. Стоимость патента в Липецкой области одна из самых низких в ЦФО. Например, разработчик программного обеспечения без привлечения наемных сотрудников заплатит за патент всего 5 тыс. рублей в год.

Патентная система налогообложения удобна и понятна. Патент освобождает ИП от уплаты других налогов и сдачи налоговых деклараций, существенно упрощает ведение учета. В 2024 году на патентной системе доступно 80 видов деятельности. В том числе – парикмахерские и косметические услуги, стирка и химчистка, ремонт техники, мебели, транспортных средств, грузоперевозки, дошкольное обучение, ветеринарные услуги. В Липецкой области для индивидуальных предпринимателей есть дополнительные виды – для гостиничного бизнеса и растениеводства.

Как отметили в управлении экономического развития Липецкой области, налоговая нагрузка на субъекты МСП в регионе одна из самых низких в ЦФО. Подробнее о налоговых льготах можно узнать на сайте налоговой. Также можно уточнить информацию по единому телефонному номеру ФНС 8-800-222-22-22, либо через личный кабинет на сайте nalog.ru.

«Малое и среднее предпринимательство – очень гибкий сектор экономики, который быстро реагирует на потребности общества, но при этом способен решать важные социальные задачи. В Липецкой области для бизнеса создаются благоприятные условия – как на старте дела, так и в процессе деятельности, развития, масштабирования. Более того, активные граждане могут получить стартовый капитал на воплощение своей идеи – в виде гранта, субсидии, льготного займа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.