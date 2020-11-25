Стоимость потребительской корзины в Липецкой области ниже, чем в среднем по стране. Но цены за месяц выросли больше

По данным Росстата в октябре 2020 Липецкая область по стоимости потребительской корзины заняла 4 место в ЦФО и 8 место среди 85 субъектов РФ. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Липецкой области составила 3682,12 руб., что ниже, чем в среднем по России на 607,00 руб., по ЦФО – на 780,00 руб.

По данному показателю в ЦФО Липецкую область опередила Воронежская область за счет более низких цен на говядину, свинину, молоко, сахар-песок, хлеб ржаной, рис, пшено, лук репчатый, морковь. При этом в Липецкой области дешевле баранина, свинина, хлеб пшеничный, яйца куриные, масло подсолнечное, гречневая крупа, масло сливочное, картофель, лук репчатый.

По отношению к предыдущему месяцу потребительская корзина в нашем регионе подорожала на 38 рублей. Это обусловлено сезонным повышением цен на овощи: картофель, лук репчатый, морковь, капусту белокочанную, яблоки и яйца куриные.

В среднем по Российской Федерации увеличение стоимости ПК составило 22,00 рубля, сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности.