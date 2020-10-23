Стоимость проезда в общественном транспорте Липецка с 1 ноября может повыситься на 2 рубля

С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Липецка может увеличиться на 2 рубля. Этот вопрос сейчас рассматривается областным управлением потребительского рынка и ценовой политики по обращениям предпринимателей-перевозчиков. Основные причины, которые вынуждают пойти на такой шаг, – рост цен на обновление подвижного состава, горюче-смазочные материалы, запчасти и топливо.

В администрации г. Липецка напомнили, что за последние два года литр дизельного топлива подорожал на 30%, стоимость нового автобуса увеличилась на 36%, а доходы из-за пандемии и снижения пассажиропотока снизились. При этом перевозчики региона продолжают обновление подвижного состава. В 2018 году они закупили 65 новых автобусов, а в 2019-м – 195.

В этом году в Липецке появится 32 газомоторных низкопольных автобуса большого класса. А на 2021 год регионом уже подана заявка на приобретение еще 17 таких машин.

– При этом мы понимаем, что с ростом цен на тариф увеличится и наша ответственность. Поэтому отдельное внимание будет уделено качеству перевозок и порядку в общественном транспорте, – отметил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Если решение будет принято, с 1 ноября в Липецке проезд в автобусе или трамвае будет стоить 21 рубль вместо 19 по транспортной карте и 26 рублей вместо 24 при оплате наличными. При этом, как отметили в управлении потребительского рынка и ценовой политики, действующие в нашем регионе тарифы являются одними из самых низких в Центральном федеральном округе.

Так, по минимальному уровню тарифа на проезд в городском сообщении (19 рублей по транспортной карте) Липецк занимает шестое место среди 16 областных центров субъектов ЦФО. При этом соседи Липецкой области по Центральному Черноземью еще весной и летом подняли тарифы на проезд.