Столичные кардиохирурги обследовали жителей Липецкой области

В рамках национального проекта «Здравоохранение» специалисты из медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева на базе Липецкой областной клинической больницы провели выездную консультацию пациентов для оказания высокотехнологичного лечения. Из 79 жителей региона были отобраны 60 человек нуждающихся в получении оперативного лечения.

В этом году специалисты Бакулевского центра приезжали в Липецкую область три раза. С начала 2020 года они приняли 350 человек. За прошедшие 10 месяцев московские кардиохирурги также провели 69 телеконсультаций. Подобные выездные консультации специалистов ведущего российского кардиохирургического центра организуются региональным управлением здравоохранения на протяжении ряда лет в связи с тем, что сосудистые заболевания являются проблемой чрезвычайной медицинской и социальной значимости.

«Забота о здоровье людей, улучшение качества медицинского обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно. Подобные консультации ведущих врачей страны повышают доступность медицины, помогают снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.