Ремонт крыши и инженерных сетей дома по ул. Зегеля, 28 в Липецке, пострадавших в ходе пожара, завершен.

Напомним, 7 мая загорелся балкон квартиры на пятом этаже. Огонь быстро перекинулся на крышу. Площадь возгорания составила 400 кв.м. Губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым была поставлена задача оперативно отремонтировать крышу. Специалисты ФКР Липецкой области в первый же день приступили к оценке ущерба и объёма работ. В ходе обследования выяснилось, что повреждена не только кровля, но и коммуникации.

В течение суток после произошедшего пожара подрядная организация начала работу. Параллельно проходило восстановление инженерных сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Строители работали без выходных. Работы проводились под жестким контролем ФКР Липецкой области.

«Подрядная организация справилась с поставленной задачей в полном объеме. Крыша оперативно восстановлена и завершен ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения. Благодарим жителей, которые своевременно предоставили доступ в квартиры для проведения работ», — прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Кроме того, жителям пострадавших квартир управлением социальной политики Липецкой области осуществляется выдача материальной помощи. Её размер в случае имущественных потерь — от 20 000 до 100 000 рублей. Последняя сумма предоставляется, если жильё было застраховано. У владельцев квартир есть полгода для подачи заявления о предоставлении материальной помощи. На данный момент заявления подал 51 собственник.