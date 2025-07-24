Страда набирает темп

Нынешняя жатва, несмотря на ненастье последних дней, плавно набирает обороты. Селяне стараются находить погожие часы, чтобы вести уборку. В районном отделе сельского хозяйства сообщили, что по состоянию на 24-е июля зерновые культуры (яровые и озимые) обмолочены в районе на 5300 гектарах. При этом общий намолот составил 30414 тонн зерна при средней урожайности 57,4 центнера с каждого гектара.

Ячмень молотят в ООО «Восход» и «Первомайское», а также на полях ИП Сергея Киньшина. Урожайность этой культуры — 51,7 центнера на круг, намолочено 1550 тонн ячменя.

Озимая пшеница убрана на 5148 гектарах при средней урожайности 57,4 центнера хлеба с гектара. Общий намолот пшеницы на сегодня — 29562 тонны. Лидеры по отдаче озимого клина — полеводы ООО «Петровский Агрокомплекс», где с каждого гектара получают по 72,3 центнера пшеницы. Отличных результатов по урожайности озимой пшеницы также добиваются в ООО «Добрыня» (67,8 ц/га) и «Восход» (60,7 ц/га).

Метеосводка на ближайшее время пока обнадеживает наших хлеборобов. Ясное небо и отсутствие осадков позволит селянам вести жатву-25 на максимальных оборотах.

Когда верстался номер

Хлеборобы ООО «Гелиос» (генеральный директор Геннадий Крутских) полностью завершили обмолот озимой пшеницы (1000 га). В связи с этим — наши поздравления!

«Уборочная – очень ответственный этап сельхозработ. Пожелаем нашим аграриям успешно с ним справиться без каких-либо сложностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.