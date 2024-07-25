Пока благоволит погода, земледельцы Добринского района используют каждый погожий денек, чтобы убрать выращенный урожай в оптимально короткие сроки и без потерь.

По данным районного отдела сельского хозяйства, на 23 июля из 48455 гектаров зерновых культур (без учета кукурузы) обмолочено 26700 гектаров — это 55% от общего зернового клина. Средняя урожайность зерновых по району составляет 36,4 центнера с гектара. Намолочено 97165 тонн зерна нового урожая.

Ячмень убран на 6774 гектарах из 18182, отведенных под эту культуру. На круг выходит по 38 центнеров с гектара. Намолочено 23719 тонн.

На финишной прямой обмолот пшеницы, которой заняты 22189 гектаров. Она убрана на 18444 гектарах (83%). Ее намолот составляет 68658 тонн при средней урожайности 37,2 центнера с гектара.

В начале недели завершили жатву хлеборобы ООО «Гелиос». Двумя днями позже к ним присоединились хозяйства индивидуальных предпринимателей М.С. Зюзиной и С.И. Киньшина, а также ООО «Восход» и ООО «Петровский Агрокомплекс».