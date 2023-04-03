Более 540 тысяч страховок купили липчане в 2022 году. За полисы они заплатили около 6,3 млрд рублей. Почти каждый четвертый житель региона оформил ОСАГО, каждый тринадцатый застраховал имущество, каждый восемнадцатый застраховался от несчастных случаев и болезней.

По заключенным договорам жителям Липецкой области выплатили чуть больше 4 млрд рублей.

В 2022 году Банк России продолжил работу над защитой прав потребителей инвестиционного и накопительного страхования жизни. В данных видах страхования заработали новые правила, согласно которым увеличен период охлаждения до 30 дней, введено требование по раскрытию информации о доходности этих продуктов. С октября прошлого года вступили в силу обязательные требования для страхования жизни и здоровья заемщика по потребительским и ипотечным кредитам: установлен минимальный перечень обязательных страховых рисков и предоставлена возможность отказаться от дополнительных рисков.

«С 1 апреля этого года страховщики должны предоставлять своим клиентам информацию о всех видах добровольных страховок в простой и доступной форме — в ключевом информационном документе. Он будет содержать информацию об основных условиях страхового продукта в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4. Это поможет липчанам принимать осознанное решение о приобретении полиса, защитит их от навязывания дополнительных услуг и позволит сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких страховщиков», — отметила эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Документ будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора. Кроме того, предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей по предоставлению этой информации. Так, ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования) в течение семи рабочих дней, если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не предоставили по новому порядку информацию о договоре страхования, передали неполную или недостоверную информацию.