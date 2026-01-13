Страховые пенсии в Липецкой области стали больше

С 1 января 2026 года Отделение Социального фонда России по Липецкой области проиндексировало страховые пенсии в регионе. Перерасчет выплат был сделан проактивно, жителям не нужно было подавать никаких заявлений и лично обращаться в клиентские службы, отметили в ведомстве.

Страховые пенсии выросли на 7,6 процента. В результате индексации средний размер страховой пенсии увеличен на 1,8 тысячи рублей и составил более 25 тысяч рублей. Повышение затронуло все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Одновременно с этим с начала года увеличилась стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается размер страховой пенсии. В 2026 году стоимость коэффициента составляет 156,76 рубля, размер фиксированной выплаты увеличился с 8 907 рублей до 9 584 рублей.

Повышение пенсий коснулось 352 488 работающих и неработающих пенсионеров региона. Первые увеличенные выплаты за январь жителям Липецкой области, которые получают пенсии 4 и 11 числа уже были доставлены в декабре. Липчане, получающие пенсии 21 января, получат средства в новом размере по графику доставки.

На все вопросы липчан ответят по телефону горячей линии 8(800)100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 в пятницу с 8:30 до 16:30.