Стратегическая сессия для властей Лебедянского, Краснинского, Лев-Толстовского, Данковского, Становлянского, Чаплыгинского и Добровского районов с участием заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко проходит в Лебедяни. Это вторая из трех сессий, организованное управление мвнутренней политики региона и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Липецкой области», созданной для развития потенциала местного самоуправления. Первая сессия для Добринского, Грязинского, Усманского, Хлевенского, Липецкого рйаонов прошла в Добринке, завершится сессия в Тербунах.

Центральными темами стратсессий стали поддержка инициативных жителей и новый подход «Житель в центре», который должен адаптировать принцип клиентоориентированности для муниципальных и государственных служащих в регионе. Особое внимание уделялось работе с молодежью и созданию условий для их реализации в родном регион.

Главам районов и сельских поселений рассказали о всероссийском проекте «Большая перемена» и региональной инициативе – проекте «Будущее моего района». Пилот был запущен в конце 2020 года для Лебедянского, Усманского и Воловского районов, в дополнение к традиционным площадкам для получения обратной связи. В нем принимают участие студенты как липецких, так и московских ВУЗов, предлагая свои проекты для развития территорий. Позже их представят жителям и руководству области, а лучшие могут реализовать.

«Каждый должен быть ответственен за то, что будет происходить в будущем, поэтому мы и предлагаем такие проекты, как «Будущее моего района», когда и молодежь, и каждый человек может предложить изменения, как район должен развиваться. Для этого инструменты есть, нужно брать в руки этот инструмент и участвовать,» – подчёркивает Александр Рябченко.

Как отметил Александр Рябенко, власть должна слышать жителей, активнее вовлекать их в развитие территорий, так как реализация социальных проектов невозможна без налаженной эффективной обратной связи с людьми.

Он призвал не ограничиваться работой с официальными обращениями и вопросами, которые приходят на официальный сайт главы региона Игоря Артамонова, но и быть активней в соцсетях. Это не только способ быстро узнать о том, что волнует граждан, но и принимать правильные управленческие решения.

Обсуждая взаимодействие властей и жителей, председатель Правления Ассоциации муниципальных образований, глава Грязинского района Владимир Рощупкин подчеркнул роль территориального общественного самоуправления.

Главам районов и сельских поселений рассказали о позитивных изменениях в районах области и лучших практиках органов местного самоуправления. Их уже оценили на всероссийском уровне – в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Липецкая область впервые взяла призовые места в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Среди городов третье место занял Липецк. А в сельской категории на такой же позиции обосновался Поддубровский сельсовет Усманского района. Село Становое стало победителем Всероссийского конкурса в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти».

По итогам обсуждения были намечены меры по обеспечению более высокой динамики развития муниципальных образований в этих важных направлениях.