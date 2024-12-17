В елецком Музее воинской славы состоялась стратегическая сессия «Елец. Люди. Будущее». В ней приняли участие сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина, глава Ельца Евгений Боровских, федеральные и региональные эксперты в области городского планирования, креативной экономики, архитектуры и сохранения культурного наследия.

Стратегическую сессию открыл брифинг сенатора РФ, представителя Липецкой области Евгении Уваркиной и главы городского округа город Елец Евгения Боровских. Евгения Уваркина рассказала о поручениях Президента в области сохранения объектов культурного наследия, развития внутреннего туризма, привела примеры успешного возрождения исторических построек в других регионах страны, их интеграции в экономику. Евгений Боровских подчеркнул значимость сохранения объектов культурного наследия в Ельце для развития города и региона, для его экономического, туристического и креативного потенциала.

Второй частью стратегической сессии стала панельная дискуссия по теме «Текущее состояние, задачи и перспективы городского округа город Елец». В ней приняли участие министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков, эксперт по туристическому развитию и социокультурному проектированию Анастасия Грушецкая, главный архитектор проектов ГК «Самолет», сооснователь SAP.bureau, выпускник Архитекторы.рф Дмитрий Соловьёв, доцент Факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Кирилл Пузанов, руководитель «Ре-Школы»и АБ RDNK, эксперт ИКОМОС, профессор МАА Наринэ Тютчева, соучредитель и председатель Экспертного совета Агентства стратегического развития «ЦЕНТР», член ISOCARP, модератор Сергей Георгиевский. Эксперты обсудили локальную идентичность города и развитие общественных пространств, концепцию сохранения объектов культурного наследия Ельца и его туристическую привлекательность.

После прошел экспертный круглый стол по теме «Лучшие практики мастер-планирования малых исторических городов». Его спикерами стали федеральные эксперты в области урбанистики и формирования городской среды. Они обсудили лучшие практики мастер-планирования малых исторических городов, точки роста и особенности Ельца.

Проведенная стратегическая сессия стала важным шагом в обозначении исторически важных объектов, которые требуют наиболее пристального внимания со стороны местной администрации и инвесторов. По итогам мероприятия будет проведен анализ результатов, состоится их согласование с экспертами.