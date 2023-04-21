Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов представил стратегию промышленного туризма региона в Москве, где подвели итоги Акселератора «Открытая промышленность». Команда региона является его активным участником.

В составе Акселератора по промышленному туризму 10 локаций Липецкой области: «Грязинский культиваторный завод», «Моторинвест», Особая экономическая зона «Липецк», Липецкая трубная компания «Свободный Сокол», «Липецкцемент», «Липецкая кофейная компания», «Елецкие кружева», «Елецкое пиво», группа компаний «ТРИО» и Технопарк «Липецк».

«Благодаря реализации Акселератора промышленного туризма в регионе, мы ожидаем развития инвестиционного и промышленного потенциала Липецкой области, увеличения спроса от туристов не только нашего региона, но и из Центрального Черноземья, Москвы и других крупных городов. Но самый важный фактор – профориентация молодёжи и популяризация рабочих профессий», – отметил Сергей Курбатов.

Проект «Промышленный туризм» в Липецкой области стартовал в октябре 2022 года. За это время на предприятиях побывали только туристы, но и школьники со студентами. Уже разработан и скоро будет запущен сайт Агрегатора для бронирования экскурсий администрациями школ. Планируется, что более 15 тысяч школьников региона ежегодно будут посещать предприятия с промышленными экскурсиями до 2025 года.

«Липецкая область – регион с развитой промышленностью. Нашим предприятиям есть что показать и рассказать, особенно юным посетителям, которые имеют хорошую возможность познакомиться с производствами, где в дальнейшем они смогут себя проявить», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Акселератор по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» организован Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.