Взаимодействие регионального представительства Фонда содействия инновациям (ФСИ) по поддержке инновационных проектов и стартапов с ректорами вузов Липецкой области, руководителями регионального управления экономического развития и управления образования и науки области обсуждалось в центре «Мой бизнес».

«Развитие малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализация научно-инновационных проектов для повышения эффективности социально-экономического развития Липецкой области находятся в числе приоритетных задач представительства фонда и центра «Мой бизнес». Благодаря реализации на территории региона программ фонда увеличивается возможность привлечения инвестиций в инновационную деятельность производственных предприятий», – отметил директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Также во время рабочей встречи поднимались вопросы использования инжиниринговых компаний и сотрудников центра «Мой бизнес» в качестве техноскаутов, предоставление консультационной и административной поддержки потенциальным заявителям фонда. Кроме того, обсуждалось сотрудничество с инженерными и образовательными подразделениями производственных предприятий для популяризации и стимулирования их к внедрению инновационных продуктов и технологий, вовлечение центров молодежного инновационного творчества региона к участию в стартовых программах ФСИ.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключено 6 февраля 2023 года. Представительство фонда в Липецкой области осуществляет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Сейчас фонд объявил старт конкурса «Коммерциализация», он пройдет уже в 19 раз. Его цель – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации. Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Возможно привлечение до 30 млн рублей инвестиций. Центр «Мой бизнес» принял участие в подготовке пяти заявок от таких липецких предприятий.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«В нынешних реалиях только все вместе – власть, бизнес и общество – мы сможем найти ресурсы для того, чтобы не останавливаться в развитии даже в таких непростых обстоятельствах. Мы стараемся оперативно реагировать на беспрецедентные санкции и предлагаем не только уже проверенные меры поддержки, но и ищем новые механизмы. Будем качественнее поддерживать те проекты, по которым есть потенциал. У Липецкой области большие перспективы, в частности, в плане импортозамещения. У нас есть все возможности активнее двигаться в этом направлении. И стимулировать мы будем не все подряд, а самые актуальные, перспективные, инновационные проекты. Именно они зачастую выступают ключевыми драйверами развития региональных экономик», – уверен губернатор Игорь Артамонов.