Стратегию ИИ для управления городом и регионом Липецкая область презентовала на Петербургском цифровом форуме

Опыт Липецкой области был представлен на Петербургском цифровом форуме, объединившем тысячи специалистов со всей России – ИТ-руководителей крупнейших предприятий и корпораций, заместителей глав регионов и руководителей цифровой трансформации.

В своём выступлении на тему «Интегральная роль региональных платформ для управления городом» заместитель министра цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Надежда Калинина рассказала, что наш регион первым в стране создал Совет по искусственному интеллекту и разработал Стратегию ИИ. В регионе защищено и допущено к реализации свыше 50 ИИ-проектов. В органах власти назначены 28 заместителей министров по направлению ИИ, сформированы дорожные карты для 33 органов власти, созданы Единый реестр процессов региона, включающий 3200 процессов, и 32 реестра данных.

Особое внимание уделено обучению кадров: в Липецкой области открыт кампус бесплатной школы цифровых технологий «Школа 21» и Правительственный центр ИИ. Курсы по цифровым технологиям и основам искусственного интеллекта на платформе «Сберуниверситет» прошли 3603 человека, включая госслужащих, сотрудников подведомственных учреждений и муниципальных служащих. Образовательный интенсив в «Школе 21» прошли порядка тысячи слушателей, 225 из них продолжили основное обучение по более чем 20 трекам.

Отдельный блок доклада был посвящён применению ИИ в городском хозяйстве. В регионе работает платформа видеоаналитики, объединяющая 23 тысячи видеопотоков в рамках губернаторской программы «Безопасный двор». Реализованы системы ИИ-детекции дефектов дорожного полотна с автоматическим формированием карты дефектов и претензий по гарантийным участкам, а также системы обнаружения людей в запретных зонах, безопасности мостов, трансформаторных подстанций и железнодорожных объектов. В Липецке запущен пилотный проект по выявлению нарушений парковки на газонах и тротуарах, а также граффити.

Кроме того, успешные региональные ИИ-разработки передаются на уровень муниципалитетов, где главы округов уже реализуют собственные проекты — от детекторов дефектов дорожного покрытия в Ельце, Липецке и Краснинском округе до автоматизации отчётности в Лебедянском округе и цифровизации соцподдержки в Данковском округе.

«Липецкая область по уровню цифровизации многих процессов, услуг, менеджмента является лидером в стране. У нас сформирована сильная и талантливая команда, которая занимается этой работой. Наши специалисты ведут проекты от идеи и разработки до внедрения и отладки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Петербургский цифровой форум, по оценкам организаторов, является масштабной экосистемой, местом встречи власти, бизнеса и науки. Одна из главных его задач – создать условия для обмена опытом и поиска надёжных партнёров в целях реализации амбициозных и общественно полезных проектов.