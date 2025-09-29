Стратегию развития АПК и подготовку кадров для агроотрасли обсудили в Липецкой области

В Липецкой области состоялось заседание членов Ассоциации сельхозтоваропроизводителей. Оно объединило руководителей агрохолдингов, представителей региональной власти и профильных ведомств. Обсуждались ключевые направления развития агропромышленного комплекса региона. Крупные и малых хозяйства обменялись опытом для повышения эффективности сектора.

В центре дискуссии оказались вопросы государственной поддержки, социального развития сельских территорий и преодоления текущих отраслевых вызовов. Особое внимание участники уделили теме подготовки кадрового резерва для агробизнеса.

«Для Ассоциации крайне важно не только решать текущие задачи, но и растить кадры – специалистов, которые будут работать на долгосрочную перспективу и способствовать модернизации отрасли. Обсуждение мер поддержки и развития системы подготовки молодых специалистов является для нас приоритетом», – отметили в Ассоциации.

Заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин подчеркнул ценность кооперации между хозяйствами разного масштаба.

«Основная задача – поделиться опытом, потому что в Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области не только крупные компании, но и мелкие. Такое взаимодействие способствует повышению общей эффективности отрасли и распространению передовых практик производства и управления», – отметил Илья Карлин.

Участники заседания сошлись во мнении, что открытый диалог между бизнесом и властью, а также обмен успешными кейсами между крупными и малыми предприятиями являются залогом устойчивого и динамичного развития агропромышленного комплекса Липецкой области.