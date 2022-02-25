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Стратегию развития единого музея-заповедника на территории Липецкой и Рязанской областей обсудили представители двух регионов

10 минут назад
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Заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Анна Иванникова и директор музея-усадьбы П. П. Семенова-Тян-Шанского Галина Нестерова встретились с министром культуры Рязанской области Виталием Поповым.

Представители двух областей поздравили друг друга со 195-летием со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, обсудили совместные планы относительно празднования этой даты и предстоящего 200-летнего юбилея. Деревня Рязанка в Липецкой области, где находится музей-усадьба Семенова-Тян-Шанского — родина знаменитого ученого и путешественника. Также много лет он провел в усадьбе Гремячка в Рязанской области, в которой работал над научными исследованиями.

Во время встречи обсудили стратегию развития учреждений культуры на территории двух областей, которые могут войти в состав единого музея-заповедника. Проект федерального музея-заповедника «Родина П. П. Семенова-Тян-Шанского», был разработан в 2015-2016 гг. коллективом учёных, географов и членов РГО.

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