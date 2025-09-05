Стратегию развития креативных индустрий до 2030 года разрабатывают в Липецкой области

Стратегическая сессия по разработке стратегии развития креативных индустрий Липецкой области прошла в Центре управления регионом. В ней приняли участие вице-губернатор Сергей Курбатов, министр экономического развития Лариса Шибина, представители региональных и муниципальных органов власти, а также предприниматели и эксперты креативного сектора.

Главная цель мероприятия – определить сильные стороны региона, выявить проблемы и наметить приоритеты, которые помогут создать условия для устойчивого развития креативной экономики. На основе собранных предложений будет подготовлен проект стратегии до 2030 года.

Во время сессии представители 10 креативных индустрий поделились своим экспертным мнением. Они обсудили текущее состояние сектора, его потенциал, а также барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели.

Липецкая область вошла в число первых пяти регионов страны, которые начали внедрять Стандарт развития креативных индустрий. В регионе работают около 1,7 тысячи креативных предпринимателей – от специалистов в сфере ИT и архитектуры до мастеров народных художественных промыслов. В регионе уже запущены основные механизмы Стандарта: создан Центр развития креативных индустрий, сформирована экспертная группа из ведущих представителей отрасли. Проведено исследование, определены приоритетные направления – ИT, архитектура и урбанистика, мода и дизайн, народные промыслы и ремёсла.

«Креативные индустрии – это не только новые экономические возможности, но и важный ресурс для формирования уникального облика нашего региона. Разрабатываемая стратегия позволит объединить потенциал ИT-специалистов, дизайнеров, архитекторов и мастеров народных промыслов, создав условия для превращения творческих идей в успешные бизнес-проекты», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.