Стратегию развития садоводства липецкие аграрии обсудили с коллегами на Всероссийском совещании

Делегация Липецкой области приняла участие во Всероссийском совещании по садоводству и питомниководству «PRO ЯБЛОКО 2020», которое прошло в Ставропольском крае. Участники обсудили стратегию развития промышленного садоводства России, посетили крупнейшие ставропольские хозяйства и выставку технологий современного садоводства.

Липецкие аграрии поделились своим опытом. Закладка высокоинтенсивных садов новыми востребованными сортами с выходом товарной продукции до 90% в Липецкой области сочетается с одновременным строительством современных хранилищ с газовой средой, позволяющей сохранить яблоки от урожая до урожая.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объёмов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Инвестиции в садоводство региона позволят нарастить сбор яблок с 50 тысяч тонн в 2019 году, при 90 % обеспеченности хранилищами, до 100-105 тысяч тонн семечковых к 2024 году при 100 % обеспеченности хранилищами.

«Развитию садоводства в Липецкой области уделяется большое внимание, – отмечает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Регион занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе».