Всероссийская конференция «Стратегия трансформации государственных услуг в формате «24/7», МФЦ: практика и новые подходы» открылась сегодня в Липецке, объединив 350 участников из 78 субъектов РФ. Основной темой форума стали вопросы цифровизации государственных услуг и предоставления их гражданам в формате 24/7, совершенствование проактивного и клиентоцентричного подхода к оказанию услуг населению.

Выступая на открывшем конференцию пленарном заседании, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион входит в тройку лидеров по цифровой трансформации в стране. «В области активно развивается интеллектуальная система управления, что позволило повысить качество предоставления услуг, 98% которых оказывается без нарушения сроков, – сообщил Игорь Артамонов. – Ярким примером успешной оптимизации в Липецкой области стало приложение «Социальный контракт». С его помощью можно не только получить всю необходимую информацию о мере поддержке, но и подать онлайн-заявку на получение социального контракта, а после одобрения и ежемесячно предоставлять отчеты. Приложение скачали почти 1500 человек».

На конференции говорилось, что задача государства сегодня – создать суперсервисы, приложения, платформы для удобного, а главное быстрого и качественного получения госуслуг. «Концепция предоставления государственных услуг в формате 24 часа в сутки через центры «Мои документы» была принята Правительством России во исполнение соответствующего поручения Президента России, – подчеркнул статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. – Эта концепция должна объединить все усилия федеральных ведомств и региональных властей, которые последнее время предпринимаются, по повышению качества государственных сервисов по принципу: в центре нашей деятельности – житель, человек, гражданин. Процесс идет около 15 лет, и все мы уже видим результаты этой масштабной работы, которая ведется в стране и, конечно же, в Липецкой области. Так, в пандемию многие жители проактивно получали соответствующие выплаты, то есть не подавая никаких заявлений. Следующий шаг – когда все потребности жителей будут удовлетворяться проактивно».

В Липецкой области так уже информируют о доступных мерах государственной поддержки жителей, которые оказалась в одной из трех жизненных ситуаций: выход на пенсию, рождение ребенка, инвалидность. Это касается тех граждан, которые на портале Госуслуг дали согласие о рассылке уведомлений. В этом случае липчанам в личный кабинет приходят сообщения о том, какие им полагаются льготы, выплаты, пособия и многое другое. «Регион, как и вся страна, будет активно развиваться в этом направлении, внедряя все более удобные для человека сервисы и платформы. И лидерских позиций Липецкая область уступать не собирается», – заявил Игорь Артамонов.

Также, в рамках цифровой трансформации в Липецкой области развивается межведомственное взаимодействие. На смену бумажному документообороту пришли СМЭВ запросы. Большинство сведений ведомства теперь получают в электронном виде. Это позволяет повысить качество оказания услуг и снизить нагрузки на специалистов, а также сократить сроки рассмотрения заявлений.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова отметила, что с 29 июня вступают в силу поправки в закон о государственной регистрации прав на недвижимость, и Росреестр фактически переходит на безбумажный документооборот с МФЦ. «Новый процесс взаимодействия Росреестра и МФЦ в электронном виде увеличит скорость предоставления госуслуг, – подчеркнула Елена Мартынова. – В среднем регистратор тратит около 25 минут на обработку пакета документов по одному делу, 6,5 минут из этого времени уходит на сверку с бумажными копиями и на проставление штампов. В итоге реинжиниринг процесса экономит около 26% рабочего времени регистратора, а, значит, обратившимся в Росреестр гражданам услуга будет предоставлена быстрее».

Форум продлится два дня. Свой опыт по цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг представят лучшие многофункциональные центры страны, в том числе и МФЦ Липецкой области. Сегодня основная задача центров «Мои Документы» сделать сервис максимально комфортным и удобным для людей. На примере МФЦ решается еще одна задача государства – оптимизация услуг с возможностью их выполнения по принципу «одного окна». В центрах «Мои документы» реализован проект «Центры «Мои Документы» – единая точка сервисного обслуживания граждан и цифрового взаимодействия с органами социальной защиты населения». Все меры поддержки для семей с детьми, льготников, инвалидов стало возможным оформить в любом удобном отделении МФЦ. Исключен бумажный документооборот между МФЦ и управлением социальной политики Липецкой области. Это позволило в полтора раза увеличить количество поданных заявлений. Всего в МФЦ можно оформить почти 400 услуг, ставшие самыми востребованными у жителей Липецкой области.