Стрельба в Липецке. Мужчину ранили в подъезде его дома

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту огнестрельного ранения 49-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем 28 ноября 2020 года в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса города Липецка неустановленное лицо произвело не менее одного выстрела в жильца дома. С полученным ранением грудной клетки 49-летний мужчина был госпитализирован.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к особо тяжкому преступлению.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СУ СК России по Липецкой области.