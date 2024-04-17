Стало доброй традицией за каждую победу вручать самым отличившимся сувениры в виде совы, изготовленные лицеистами на 3-D принтере. Кружковцы «Точки роста» и их педагоги-вдохновители З.А. Требунских и В.В. Ширяев уверены: талисман принесет новые победы юным исследователям и знатокам науки.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» лицея №1 п. Добринка помогает школьникам найти свою точку роста.

Четыре года прошло с того момента, как в рамках национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Лицей №1» п. Добринка открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Как это повлияло на жизнь ребят и педагогов? Об этом — наш разговор с директором учебного заведения Т.М. Селивановой.

— Татьяна Михайловна, с чего все начиналось?

— Бесспорно, первое, без чего было бы сложно достичь какого-либо результата и на что с гордостью обращают внимание родители и дети, — это обновленная материально-техническая база, отремонтированные кабинеты, новое оборудование. В арсенале лицея сейчас есть квадрокоптеры, 3D-принтер, разнообразные наборы для робототехники, очки виртуальной реальности VR/AR, станок с ЧПУ для лазерной резки и гравировки, цифровые фотоаппараты и многое другое.

Мы живем в небольшом поселке и значительно удалены от областного центра, но благодаря национальному проекту «Образование» лицеисты тоже получили широкие возможности для реализации своих способностей. Учащиеся могут попробовать себя в робототехнике, лазерной резке и гравировке, 3D-моделировании, киберспорте и программировании. Занятия позволяют нашим ребятам выявить у себя неизвестные до ныне способности, а впоследствии, возможно, именно это повлияет на их профессиональный выбор.

— Какую роль при работе над проектом сыграли учителя? Ведь именно они явились той пусковой кнопочкой, которая заставила всё это новейшее оборудование работать, давать отдачу, приносить пользу.

— Конечно, вклад наших педагогов в развитие центра «Точка роста» огромен. Прежде всего, им удается вовлекать в проект ребят разного возраста. Происходит это не только во время уроков.

Инфраструктура центра в большей степени используется во внеурочное время как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности школьников, шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогических работников. Здесь и групповые занятия проходят по различным направлениям, и собирается круг единомышленников (дети и их наставники), которые работают над интересными проектами, проводят акции, конкурсы, организуют выставки и турниры, реализуют самые прорывные идеи.

С детьми, конечно же, занимаются профессиональные наставники, которые стараются рассмотреть перспективы развития каждого проекта и помочь с его продвижением.

— Четыре года работы центра не прошли незамеченными? Есть какие-то результаты его деятельности?

— Да, результаты есть. Они радуют и нас, педагогов, и школьников, и родителей. Две команды учащихся лицея под руководством учителя информатики Л.П. Родионовой заняли вторые места в Фестивале виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR». Они разработали интерактивный макет «Горький в Добринке» и интерактивный плакат, которые в комплекте с соответствующим приложением дают возможность пользователю получить подробную информацию о писателе в удобном для современного мира виде.

Сотрудничество с центром «IT-куб» (г. Воронеж) способствовало тому, чтобы наш лицеист Дмитрий Игуменов занял первое место во Всероссийском конкурсе компьютерного творчества «Дорога к звёздам» (наставники И.Ю. Ростовцева, Л.А. Игуменова).

Учитель технологии В.В. Ширяев подготовил победителей муниципального этапа олимпиады по технологии 2020-2021 учебного года (проект «Фаскосниматель») Глеба Васильева и 2023-2024 учебного года (проект «Инструмент для резки пластиковых труб 50 мм») восьмиклассника Кирилла Титова. Работы были спроектированы и изготовлены с использованием новейшего оборудования «Точки роста»: 3D-принтера, ноутбука и программного обеспечения «Компас-3Д».

Это ли не чудо — своими руками изготовить сову в трехмерном пространстве, используя новейшие технологии и современнейшее оборудование.

Районные соревнования по шахматам в зачёт круглогодичной спартакиады обучающихся 2023-2024 учебного года принесли победу команде лицеистов в составе Ивана Бутрина, Ярослава Вострикова, Варвары Сидоровой (учитель В.Н. Денисов).

На региональном этапе Всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций «Всероссийская интеллектуально-киберспортивная лига-2023» в дисциплине DOTA команда лицея заняла второе место. В этом заслуга Дмитрия Данковцева, Ильи Андреева, Николая Лепихова, Кирилла Фролова и их учителя Л.П. Родионовой.

Артем Азатян со своим руководителем Л.П. Родионовой стал вторым в номинации «Веб-дизайн» регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся (2023 год).

— Результаты впечатляют. И они свидетельствуют прежде всего о том, что со школьниками работают настоящие профессионалы, мастера своего дела, творческие, увлеченные педагоги.

— Это, действительно, так. Наши учителя — большие молодцы. Они сами участвуют во всевозможных конкурсах и становятся победителями, заражая детей своей увлеченностью, подавая им пример. Педагоги центра «Точка роста» стали участниками регионального конкурса «Лучший проект и сценарий урока с использованием оборудования центров «Точка Роста» и ЦОС». Итоги участия в конкурсе радуют: первое место в номинации «Лучший кейс-проект в центрах «Точка роста» (Вячеслав Викторович Ширяев), два вторых места — в направлениях «AR/VR— технологии» (Людмила Петровна Родионова) и «Робототехника, радиоэлектроника и система «Умный дом» (Елена Геннадьевна Денисова), третье место за работу «Лучший социальный проект» (Наталия Алексеевна Емельянова).

Такую сову — величественную и красивую, с зорким взглядом, получили члены научного общества «Поиск» лицея №1 п. Добринка за достигнутые успехи. Примечательна она тем, что изготовлена на 3-D принтере.

Отдельно хочу сказать о Вячеславе Викторовиче Ширяеве. Он не только лидировал в вышеупомянутом состязании, но и дважды становился победителем еще одного ежегодного регионального конкурса — «Результативные педагогические практики образовательных центров «Точка роста».

Эти примеры свидетельствуют об освоении педагогами высокотехнологичного оборудования, их готовности дать ребятам качественное образование, о профессионализме, повысить который стало возможным благодаря функционированию центра.

А главное, мы продолжим работать, чтобы каждый ребенок мог найти свой ориентир, найти свою «точку роста» и развиваться в том направлении, которое ему интересно, воплощать свои самые смелые мечты.

«Подобные проекты очень важны, — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сёл и деревень открываются новые перспективы».