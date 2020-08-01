Стритбольная команда из Добринки выиграла первенство Липецкой области во второй группе

На стадионе «Янтарь» в Липецке прошли чемпионат и первенство Липецкой области по стритболу (баскетболу 3х3), пишет Чемпионат48.

Стритбольная дружина, представляющая Добринку, играла во второй группе. За нее выступали Сергей Жданов, Илья Загвоздкин, Кирилл Диденко и Дмитрий Логинов.

Одержав победу над всем своими соперниками по группе, добринские стритболисты завоевали “золото”.

Вторая группа. Итоговое положение

М Команда И В П Р-О О 1 Добринка 7 7 0 80-46 14 2 Лебедянь 7 4 3 64-60 11 3 Перспектива 7 4 3 82-75 11 4 Балтика 7 4 3 65-58 11 5 Армант 7 4 3 77-62 11 6 Авангард 7 3 4 74-68 10 7 Пламя 7 2 5 59-87 9 8 Арсенал 7 0 7 47-92 7

В первой группе, где выступали сильнейшие коллективы региона, первое место из пяти заняла команда “Липецкая фэмели”.

Фото: Липецкая спортивная газета.