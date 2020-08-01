Спорт

Стритбольная команда из Добринки выиграла первенство Липецкой области во второй группе

11 минут назад
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На стадионе «Янтарь» в Липецке прошли чемпионат и первенство Липецкой области по стритболу (баскетболу 3х3), пишет Чемпионат48.

Стритбольная дружина, представляющая Добринку, играла во второй группе. За нее выступали Сергей Жданов, Илья Загвоздкин, Кирилл Диденко и Дмитрий Логинов.

Одержав победу над всем своими соперниками по группе, добринские стритболисты завоевали “золото”.

Вторая группа. Итоговое положение

МКомандаИВПР-ОО
1Добринка77080-4614
2Лебедянь74364-6011
3Перспектива74382-7511
4Балтика74365-5811
5Армант74377-6211
6Авангард73474-6810
7Пламя72559-879
8Арсенал70747-927

В первой группе, где выступали сильнейшие коллективы региона, первое место из пяти заняла команда “Липецкая фэмели”.

Фото: Липецкая спортивная газета.

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