Стритбольная команда из Добринки выиграла первенство Липецкой области во второй группе

На стадионе «Янтарь» в Липецке прошли чемпионат и первенство Липецкой области по стритболу (баскетболу 3х3), пишет Чемпионат48.
Стритбольная дружина, представляющая Добринку, играла во второй группе. За нее выступали Сергей Жданов, Илья Загвоздкин, Кирилл Диденко и Дмитрий Логинов.
Одержав победу над всем своими соперниками по группе, добринские стритболисты завоевали “золото”.
Вторая группа. Итоговое положение
|М
|Команда
|И
|В
|П
|Р-О
|О
|1
|Добринка
|7
|7
|0
|80-46
|14
|2
|Лебедянь
|7
|4
|3
|64-60
|11
|3
|Перспектива
|7
|4
|3
|82-75
|11
|4
|Балтика
|7
|4
|3
|65-58
|11
|5
|Армант
|7
|4
|3
|77-62
|11
|6
|Авангард
|7
|3
|4
|74-68
|10
|7
|Пламя
|7
|2
|5
|59-87
|9
|8
|Арсенал
|7
|0
|7
|47-92
|7
В первой группе, где выступали сильнейшие коллективы региона, первое место из пяти заняла команда “Липецкая фэмели”.