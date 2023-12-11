Первый региональный строительный форум провели в ОЭЗ «Липецк». Он прошёл при поддержке правительства региона и Союза строителей Липецкой области. В числе главных целей встречи было заявлено создание профильной площадки для делового и профессионального общения.

Строителей познакомили с продукцией резидентов ОЭЗ «Липецк» и рассказали о плюсах возможной кооперации с инвесторами.

«Нам важно выстроить эту кооперацию и увеличить обороты внутри региона. К примеру, для отопления предприятия не нужно заказывать газовый котёл и везти издалека. Можно купить его у нашего резидента и сократить логистические издержки. А также поддержать местного производителя», – отметил гендиректор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

В ходе обсуждения актуальных вопросов отмечалась важность участия представителей строительной отрасли региона в формировании реестра добросовестных производителей и поставщиков строительной продукции. Это совместный проект Минстроя РФ, Минпромторга России и Национального объединения строителей. В настоящее время реестр находится в стадии наполнения, ведётся проверка соответствия производителей и поставщиков критериям добросовестности.

«Я считаю, предприятия строительного комплекса Липецкой области обязаны включиться в работу. У нас производят кирпич, цемент, металлоконструкции, электрооборудование, радиаторы и многое другое. Вся эта продукция должна быть в реестре», – подчеркнул Павел Путилин.

Деятельность отрасли в регионе должна развиваться эффективнее также за счёт разработанной до 2030 года долгосрочной стратегии, подчеркнул начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов. Ранее программы рассчитывались на один-два года, что мешало качественному планированию.

Во время пленарного заседания участники Форума выступили с рядом предложений, которые будут объединены в резолюцию и переданы в профильные ведомства для дальнейшей проработки. В частности, представители строительных организаций попросили о создании экспертных советов, чтобы участвовать в крупных проектах и тем самым предусматривать возможные риски при их реализации. Также они попросили о возможности доступа к долгосрочному планированию стратегии управления строительства и архитектуры.