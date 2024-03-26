Продолжается строительство моста через Матырское водохранилище и четырех километров новой дороги до грязинской трассы в Казинке. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это последний этап строительства второй очереди Восточного обхода Липецка, который замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра. Конструкции моста уже дотянулись до противоположного берега, специалисты «Уваровской ПМК-22» установили стальные балки последнего пролёта. Теперь монтируют опалубку для заливки монолитной железобетонной плиты, на которую позже ляжет мостовое полотно.

Длина сооружения 364 метра. Половина моста практически готова, там уложен асфальт, установлено ограждение и смонтирована линия освещения. Сейчас работы идут на второй части. Завершающий этап здесь планируется на конец лета.

«Восточный обход Липецка – дорога, которая очень важна для региона. Она позволит значительно улучшить логистику – водителям станет проще добираться из промзоны в аэропорт и выезжать на федеральные трассы. Кроме того, поток большегрузов выйдет за пределы Липецка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань, Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Новая дорога улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».