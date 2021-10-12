Работы по строительству детской поликлиники и женской консультации начались в Чаплыгине. Медучреждения возведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области. Старые здания пришли в аварийное состояние. Сейчас эти подразделения находятся в структуре Чаплыгинской районной больницы в приспособленных для осуществления медицинской деятельности помещениях.

Как сообщает региональное управление здравоохранения, новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток. Строительство должно завершиться в декабре 2022 года.

Оказание качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области. «Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, строительство медучреждений, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.