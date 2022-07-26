Дом культуры в селе Нижний Воргол Елецкого района строится с опережением графика. Объект возводят в рамках нацпроекта «Культура». Завершены стены и перегородки, а также наружные сети. Строители приступают к монтажу конструкций кровли.

«Сдача дома культуры запланирована до первого декабря этого года. Подрядчик держит хороший темп, работы идут с опережением графика», – рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.

Стоимость строительства ДК составляет 38,2 млн рублей. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест, библиотека и гримёрные.

В начале этого года был сдан Дом культуры в селе Ратчино Добровского района. Он стал шестым ДК, построенным в Липецкой области по нацпроекту «Культура» с 2019 года. В этом году число таких объектов увеличится до восьми.

«Строительство социальных объектов в муниципалитетах идёт хорошими темпами. Сегодня это особенно важно, и данные проекты находятся на постоянном контроле», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.