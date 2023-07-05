Сразу две многоэтажки в районе ЛТЗ в Липецке выходят на финальный этап строительства. Дома №2 и №9 по улицам Бачурина и Краснознаменная соответственно готовы уже более чем на 80%. Их возводят по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в управлении ЖКХ региона.

Так, в доме на улице Бачурина полностью завершили работу каменщики, на всех 10 этажах МКД уже установили новые стеклопакеты, а также лифтовое оборудование. Идет отделка подъездов и тамбуров. В квартирах выполнена разводка коммуникаций, предчистовая отделка, в санузлах уложена плитка, установлена сантехника, входные и межкомнатные двери. После ввода дома в эксплуатацию в благоустроенные современные квартиры переедут 70 семей из более чем 3000 квадратных метров аварийного жилья. В десятиэтажном доме на улице Краснознаменная рабочим еще предстоит завершить монтаж входной группы и установить лифты. В него также переедут 70 семей.

На стройплощадках этих домов работают около 100 человек. Также подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории. Здесь завершается укладка асфальта, уже установлено спортивное и игровое оборудование, осталось уложить специальное резиновое покрытие. По словам подрядчика, полностью завершить все работы и сдать готовые дома они намерены раньше запланированной даты.

Всего в Липецкой области уже расселили 69410 квадратных метров. В новые квартиры переехали 4265 человек. Это составляет 61% от общего числа участников действующей программы по переселению из аварийного жилищного фонда. «Темпы работ хорошие – получить жилье липчане должны в срок. Им будут созданы все условия для комфортной жизни», – отметил губернатор Игорь Артамонов.