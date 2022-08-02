Строительство энергоцентра мощностью 145 МВт в час, который полностью покроет потребности ООО «Тепличный комплекс Овощи Черноземья» в электроэнергии, началось в Усманском районе. Предприятие входит в агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», специализирующийся на выращивании овощной продукции в закрытом грунте.

«Компания несмотря ни на какие трудности продолжает инвестировать в экономику Липецкой области, – подчеркнул председатель Совета директоров агропромышленного холдинга «Эко-культура» Александр Рудаков, закладывая капсулу в ознаменование начала строительства подстанции. – «Овощи Черноземья» является крупнейшим активом Эко-культуры, и я очень рад, что у нас есть возможность повысить эффективность этого объекта, построить собственный энергоцентр».

Планируемый объем инвестиций составит около 8 млрд рублей. Будет создано 15 новых рабочих мест. Окончание строительства намечено на сентябрь 2023 года. «Тот факт, что предприятия развивают свои производства в Липецкой области, свидетельствует о хорошем инвестиционном климате в регионе. Особенно это касается агропромышленного комплекса, который сегодня является высокотехнологичной, энергооснащенной и очень современной отраслью. За последние три года в липецкий АПК вложено более 100 миллиардов рублей и очень важно, что инвестиции не прекращаются, предприятия развиваются, создаются новые рабочие места», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение о реализации этого инвестпроекта в рамках ПМЭФ-2022 подписал Игорь Артамонов и управляющий директор ООО «ТК Овощи Черноземья» Сергей Столяров. ООО «ТК Овощи Черноземья» с 2016 года реализует в Липецкой области проект по производству овощей в закрытом грунте. Круглогодичные теплицы с интеллектуальной системой досвечивания располагаются в деревне Бочиновка Усманского района. На площади 85,6 гектара выращиваются томаты. По итогам 2021 года в комплексе было собрано 41,5 тысячи тонн овощей.