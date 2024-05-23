Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится в селе Большая Кузьминка Липецкого округа в рамках национального проекта «Здравоохранение» программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Финансирование составляет около 14 млн рублей. Плановый ввод в эксплуатацию назначен на конец июня 2024 года. В здании будет целый набор кабинетов: смотровой, прививочный, процедурный, кабинет приема, комната временного пребывания пациента, а также ряд подсобных помещений. На данный момент здание в заключительной стадии строительства, одновременно идет благоустройство прилегающей территории.

Капитальное строительство ФАПа села Большая Кузьминка выполнено взамен старого, который давно не соответствовал ни санитарным, ни пожарным требованиям. К ФАПу прикреплено 1506 человек, из них 292 – дети. Принимать пациентов будет фельдшер Елена Тихонова, стаж работы которой составляет 38 лет. Здесь жители смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, консультации по лечению, пройти диспансеризацию, вакцинироваться согласно национальному календарю профилактических прививок.

«Оказание качественной помощи в комфортных для пациента условиях – одно из основных направлений развития медицины в сельской местности. Новые ФАПы, амбулатории, офисы общей врачебной практики строятся с учетом численности населения и необходимости медицинских услуг. При этом все учреждения соответствуют всем современным требованиям – по комфорту, доступности, безопасности, оснащенности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.