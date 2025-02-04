Строительство самого крупного в Липецкой области физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце выходит на финишную прямую. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход работ. Как сообщил подрядчик, объект готов на 90%. Во всех корпусах — универсальном, гимнастическом зале и зале борьбы — ведется отделка помещений, строители монтируют системы вентиляции, водоснабжения, устанавливают современные светильники, красят стены, потолки, металлоконструкции. В залах для гимнастики и единоборств положили паркет. Отдельное пространство будет для баскетбола, волейбола, мини-футбола. В ФОКе смогут проводить сразу несколько турниров, а спортом будут заниматься и любители, и профессоналы.

«ФОК станет центром притяжения для спортсменов и жителей Ельца. Универсальный корпус, гимнастический зал и зал для единоборств позволят проводить тренировки и соревнования по самым разным видам спорта: от баскетбола и волейбола до мини-футбола и гимнастики. Уникальность объекта в том, что здесь можно будет одновременно организовывать несколько турниров, что сделает ФОК не только гордостью города, но и важной спортивной площадкой областного уровня. Мы уверены, что здесь мы увидим новых чемпионов», – отметил Игорь Артамонов.