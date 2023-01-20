Ледовый дворец в селе Хрущевка Липецкого района строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Ход работ проверил начальник управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

Полностью готова коробка здания, завершен монтаж металлоконструкций и кровли. Подрядчик приступил к устройству входных групп и основания ледового поля. В него вмонтированы трубки с хладагентом. Их уже подключили к морозильной установке, которая будет обеспечивать циркуляцию охлаждающей жидкости по всей ледовой площадке размером 60 на 30 метров. «Ледовый дворец находится в высокой степени готовности, подрядчик планирует закончить строительно-монтажные работы весной. Планируется, что дворец станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного семейного отдыха», – подчеркнул Антон Болгов.

Как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, одноэтажное здание спортивного объекта состоит из трех блоков. В соответствии с проектом в одном разместятся раздевалки, административные и служебные зоны, во втором – крытый каток с ледовым полем, в третьем – технические помещения. Комплекс будет доступен и для маломобильных граждан. Одновременно на ледовом поле смогут кататься около 50 человек.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора и приобщения населения к здоровому образу жизни строятся спортивные сооружения, и поклонников физической культуры становится больше», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.