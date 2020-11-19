Строительство логистического комплекса планируется на Елецком участке ОЭЗ «Липецк»

На Елецком участке особой экономической зоны «Липецк» планируется строительство логистического комплекса. Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов и руководитель ООО «ТРАНСЕЛ» Тимофей Бочаров. Комплекс рассчитан на хранение средств защиты растений, семян и прочей продукции. Запланированный объём инвестиций составит более 200 млн руб.

«Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – В регионе создан благоприятный инвестиционный климат, в основе которого лежит принцип доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса. Мы дорожим этим и стараемся поддерживать в Липецкой области максимально комфортную деловую атмосферу».

«ТРАНСЕЛ» – российская транспортно-экспедиционная компания международного класса. Она основана в 2008 году. Зона присутствия филиалов охватывает всю страну. Компания осуществляет международную доставку грузов из отдалённых и труднодоступных регионов Российской Федерации.