Строительство моста активно ведётся в Новой Жизни

Активными темпами ведётся строительство мостового перехода в Новой Жизни. Строители установили первые две металлические балки пролёта, который расположен непосредственно над железнодорожными путями. Каждая из сборных конструкций весит порядка 50 тонн. Теперь там идут монтажные и сварочные работы, позже специалисты приступят к гидроизоляции металла. Впереди сборка ещё трёх балок.

Продолжаются работы и на подходах к мосту. В пешеходных зонах со стороны Липецка асфальт уже уложен, со стороны города Грязи идёт устройство основания под дорожное покрытие. Завершается установка 20 опор освещения. В ближайшее время начнётся монтаж перильного и барьерного ограждений, а также укладка асфальта на проезжей части путепровода.

Строительство мостового перехода в Новой Жизни ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы подрядчик должен завершить до конца текущего года, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

«За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.