Новый детский сад в микрорайоне «Университетский» в Липецке должен быть сдан в конце 2023 года. Учреждение рассчитано на 224 ребёнка, то есть будет включать четыре ясельные группы и 10 дошкольных. Контракт на строительство садика уже заключен. Застройщик приступил к оформлению разрешительной документации, а городское управление строительства – к подготовительным работам, сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры областного центра.

Детский сад построят на месте пустыря в западной части микрорайона, ограниченной улицами Замятина и Белянского. Согласно паспорту, фасад здания будет выполнен в современном стиле с учетом актуальных архитектурных тенденций. На территории оборудуют площадки для прогулок и места для занятий спортом, а все остальное пространство благоустроят и озеленят. Сейчас с участка вывозят мусор и грунт и устанавливают ограждение будущей стройплощадки.

В «Университетском» в настоящее время работают детский сад комбинированного вида и два его филиала, два частных садика и образовательный центр с подразделениями для дошкольников в школе №29. Еще один детсад будет построен за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. «В регионе строится, ремонтируется, реконструируется множество объектов социальной сферы. Благодаря им жизнь липчан становится комфортнее», – отмечает губернатор области Игорь Артамонов.