Новый фельдшерско-акушерский пункт строится в селе Ратчино Добровского района в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Уже залили площадку для фундамента, провели необходимые коммуникации. Также в проекте заложено благоустройство – заасфальтируют подъезд и пешеходные дорожки, высадят молодые деревья. Сумма контракта составляет 24 млн рублей, сообщает региональное управление здравоохранения.

Медучреждение оснастят необходимым оборудованием, соответствующим всем стандартам оказания медицинской помощи в селе, откроют кабинет для проведения вакцинации. ФАП будет обслуживать около 800 человек, среди них – более 70 детей.

Всего в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году в Липецкой области запланирован ввод в эксплуатацию четырёх фельдшерско-акушерских пунктов. «Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьёзных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.