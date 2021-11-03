Главный врач Липецкой областной инфекционной больницы Андрей Филатов в ходе пресс-конференции с местными СМИ анонсировал строительство нового инфекционного стационара. Предполагается, что это будет корпус на 200 мест, расположенный на территории инфекционной больницы в Липецке и соединённый переходом с основным корпусом. На 2022 год запланировано начало работ по проектированию здания. Сроки строительства будут известны позже.

Также Андрей Филатов рассказал, что в четырёх инфекционных госпиталях будут модернизированы системы кислородообеспечения. Работы планируют провести в 2022 году в областной инфекционной больнице, в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед», в Липецкой БСМП №1 и в Елецкой городской больнице №1 имени Н.А Семашко. «Это будут более современные, более качественные и разветвлённые сети кислородообеспечения, что очень важно для лечения в том числе и коронавирусных больных», – подчеркнул Андрей Филатов.