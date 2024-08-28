Новый водопровод в районе ЛТЗ в Липецке начали строить на три года раньше благодаря использованию средств специального казначейского кредита. Компания «Росводоканал Липецк» проложит 5 километров сетей.

Работы проведут в два этапа – сначала от водозабора до Октябрьского моста, затем под руслом реки. После чего новую ветку соединят с уже действующими коммуникациями. Прокладывают в том числе и бестраншейным методом, чтобы не нарушать дорожное покрытие.

«Модернизации коммунальной инфраструктуры Липецка уделяется особое внимание. В городе много изношенных инженерных сетей. Для их обновления мы стараемся использовать все доступные механизмы финансирования», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.