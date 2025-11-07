Строительство новых ФАПов завершается в селах Долгоруковского района и Становлянского округа

В селах Долгоруковского района и Становлянского округа завершается строительство ФАПов. Мини-поликлиники откроются в Большой Боевке, Бродках и Злобино. Строители завершили основные работы: проложили инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию.

Сейчас в медучреждениях устанавливают медицинское оборудование и мебель. Всего в небольших населённых пунктах региона в этом году строятся 19 ФАПов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Развитие сельского здравоохранения — ключевой приоритет нашей социальной политики. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов решает важнейшую задачу: теперь жители даже самых отдалённых сёл могут получать квалифицированную медицинскую помощь прямо по месту жительства. Параллельно мы внедряем телемедицинские консультации, чтобы сельские медики могли оперативно получать помощь специалистов из областных клиник. Это создает единое медицинское пространство региона, где каждый житель имеет доступ к современным методам диагностики и лечения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.