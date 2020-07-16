Строительство первого в России завода по производству пребиотиков началось в Липецкой области

В Липецкой области специалисты компании «ИстАгро Дон» вышли на строительную площадку первого в России завода по производству пребиотиков. Общая стоимость проекта составляет около 2,7 млрд рублей, сообщили в областном управлении инвестиций и инноваций.

«Даже в сегодняшней сложной для инвестиций ситуации в регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции – есть будущее».

«ИстАгро Дон» реализует крупный инновационный проект в особой экономической зоне регионального уровня «Данков» по производству инулина, фруктолигосахарида, сиропа высокой фруктозы. Экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также специализированными производителями продуктов для здоровья.

Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Планируется реализация продукции в регионы РФ и экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

В управлении инвестиций и инноваций региона уточнили, что ООО «ИстАгро Дон» получило от МСП Банка кредит на сумму 955 млн рублей для создания импортозамещающего производства по производству группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства. Финансовая поддержка оказана в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей.