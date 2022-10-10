Новый Дом культуры в селе Спешнево-Ивановское планируют открыть уже через два месяца. Готовность объекта – более 80%. Готовы стены здания, подведены сети газоснабжения, водопровода, канализации, почти завершены кровельные работы. Подрядчики занимаются монтажом внутренних инженерных сетей.

В здании разместятся библиотека, зрительный зал на 200 мест с эстрадой, административные и технические помещения, гардероб. В доме культуры можно будет устраивать спектакли, кинопоказы, конкурсы и творческие вечера.

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Культура». Из федерального, областного и муниципального бюджетов в общей сложности было выделено 39 млн рублей. Отдельная смета составлена на благоустройство прилегающей территории в 70 соток. Здесь будет уложена плитка, сделана парковка, места для отдыха, газоны.

Необходимость строительства ДК объясняется тем, что прежнее учреждение уже морально устарело. Оно ещё функционирует, но это только пока не открыли новый дом культуры. Эксперты говорят, что восстановлению здание не подлежит. Степень износа составляет более 75%. У нового здания преимущество и в расположении. Его с троят в самом центре села, в то время как старый ДК находится в отдалении.

Ещё один важный для муниципалитета социальный объект – детский сад №1 «Солнышко» в Данкове. Учреждение рассчитано на 120 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. Зданию уже больше полувека, капитальный ремонт в нём проводится впервые. Подрядчики трудятся на объекте с весны. Сдача по контракту должна быть в июле 2023-го, но строители полагают, что смогут опередить график. Уже полностью обновлены фасад и крыша, полы.

Как сообщила заведующая детским садом Любовь Дементьева, реконструкции строение подвергаться не будет. Все помещения – группы, актовый зал, административные кабинеты, пищеблок – останутся на прежних местах. Но для всего придуман новый стиль, над которым работают художники и дизайнеры. Во всех помещениях на первом этаже сделают тёплый пол. Для творческих занятий приобретут специальные экраны и компьютеры. Также современное оборудование появится у логопедов и психологов.

«Создание комфортных условий для жизни людей является нашей приоритетной задачей. Особенно важно уделять внимание объектам бюджетной сферы – учреждениям образования, культуры, здравоохранения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.