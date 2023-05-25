Фундамент для строительства школы на 1224 места закладывают в Лебедяни. Строительство учебного заведения ведется в рамках нацпроекта «Образование». Подрядчик уже завершил земляные работы и приступил к обустройству фундамента. В планах возведение колонн будущего здания.

Согласно проекту, школа будет состоять из трёх корпусов – учебного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион и игровые площадки, сообщает региональное управление строительства и архитектуры.

Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 1224 места, поможет разгрузить две городские школы и организовать образовательный процесс в Лебедяни в одну смену.

«Эту школу очень ждут жители. Лебедянь развивается, здесь много детей, которые скоро будут учиться в современном образовательном учреждении, хорошо оснащённом и комфортном», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.