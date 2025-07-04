Строительство школы в Лебедяни завершается на несколько месяцев раньше

Новая школа в Лебедяни готовится встречать учеников. Здание уже готово. Идёт установка мебели и оборудования, завершается благоустройство прилегающей территории.

Это второй корпус школы №3. Его возвели по гопрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». По ней же в Лебедяни строят Ледовый дворец и очистные сооружения, ремонтируют спортзал в ДК.

«Фактически это полноценное учебное заведение на 500 человек. Со своими столовой, спортзалом, кабинетом домоводства и кулинарии, мастерскими для трудов, актовым залом, тиром, библиотекой», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По контракту завершение строительства планировалось на декабрь – откроется школа на несколько месяцев раньше. Учиться в новом здании будут средние и старшие классы уже с 1 сентября.

Рассказывая в своём телеграм-канале о развитии образования, губернатор региона сообщил, что кроме строящихся объектов ряд учебных заведений капитально ремонтируется.

«По нацпроекту «Молодёжь и дети» много школ мы капитально ремонтируем – 10 в этом году, 70 до конца 2027 года. Плюс 15 детсадов в ближайшие три года по нацпроекту «Семья» тоже будут как новые», – подытожил глава региона.