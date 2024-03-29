Завершаются работы по прокладке новых труб в районе Сырского Рудника в Липецке. Строительство нового водопровода здесь идёт по нацпроекту «Жильё и городская среда». Как сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, подрядная организация уже выполнила значительную часть работ.

Уже проложено почти 6,5 км новых труб магистрального водовода, готово три дополнительных скважины. Сейчас специалисты занимаются соединением проложенных участков водовода, монтируют колодцы, обустраивают скважины и реконструируют насосную станцию. Для выполнения большей части работ по прокладке новых труб специалисты использовали метод проколов. Он дает возможность создавать подземные водопроводные системы значительной длинны без снятия дорожного покрытия и нарушения движения транспорта и благоустройства.

Все работы по строительству новых сетей водоснабжения должны завершиться в ближайшие месяцы, после чего более 8 тысяч жителей города Липецка получат доступ к качественному водоснабжению.

«Ежегодно мы обновляем коммунальные сети в муниципалитетах. Регион участвует в ряде федеральных проектов, выделяет региональные средства на модернизацию инженерной инфраструктуры. Всё это позволяет нам последовательно менять изношенные коммуникации», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.