Строительство второй очереди очистных сооружений в Усмани идет по графику

На строительство второй очереди очистных сооружений и модернизацию водозабора в Усмани направят 400 миллионов рублей. Эта сумма практически вдвое превышает годовой бюджет города, пишет «Липецкая газета».

По оценкам специалистов, износ старых очистных сооружений в Усмани сейчас составляет около 90%. Пока здесь выдерживают всю технологию и стараются содержать инфраструктуру в рабочем состоянии. Но с каждым годом экологичес­кие требования к очистке воды ужесточаются, усиливается и контроль за производственным циклом.

Вторая очередь очистных сооружений для Усмани необходима как воздух. Работы здесь начались в этом году и должны завершиться в декабре 2021-го. Но подрядчик существенно опережает намеченный график. Можно ожидать, что он сдаст объект уже ближайшей весной. Сварщики на стройплощадке сейчас делают каркас из металлических прутьев для огромных бетонных «бассейнов». В них будут находиться пескоуловительные установки и грабельные решетки, задерживающие крупный мусор. Осталось на 30% завершить строительство железобетонных конструкций и можно приступать к монтажу оборудования. Оно уже закуплено и завезено на стройплощадку.

Очистные сооружения спроектированы с учетом всех современных стандартов и возможного расширения коттеджной застройки. Их производительность составляет 5000 кубометров в сутки, что вдвое больше существующих мощностей. Когда вторую очередь очистных запустят, все изношенные конструкции будут выведены из производственного цикла. Очистные сооружения строятся полностью закрытыми, неприятного запаха бытовых стоков здесь не будет, как нет его и сейчас. Вторая очередь комплекса спроектирована таким образом, что канализационные стоки будут проходить здесь семь ступеней очистки. Понятно, что полученная на выходе вода не сможет сравниться с ключевой, но она вполне будет пригодна для нужд рыбхозов. По договоренности ее станут сбрасывать в хозяйственные пруды, где выращивают карпов.

Найдено решение и другой проблемы усманцев, которых беспокоил бурый осадок в питьевой воде. Эти жалобы носят сезонный характер, он появляется в те дни, когда из-за полива огородов идет максимальный разбор воды. Чтобы компенсировать нехватку ресурса и удовлетворить возросшую потребность, дается большой напор в систему. Под давлением вылетает ржавчина, которая скапливается на стенках водопроводных труб.

Увеличить объем подаваемой воды и ликвидировать скачки водопотребления поможет национальный проект «Экология». В рамках его федеральной программы «Чистая вода» до 2023 года в городе будет реконструирован водозабор. Сейчас выполняются проектные работы, которые обойдутся в 3,5 млн рублей. А общий объем финансирования составит 45 млн. Вместо 11 скважин, которые работают сейчас, для Усмани станут качать воду 14 источников. За счет них объем подаваемого ресурса увеличится на 1300 кубометров в сутки. Кроме того, в рамках федеральной программы будет установлена станция очистки и автоматика на все оборудование.

Строительство второй очереди очистных сооружений и реконструкция водозабора в Усмани — не единственный проект в регионе в сфере водоснабжения и водоотведения. В Липецкой области реализуют несколько государственных программ в рамках нацпроекта «Экология».

«У нас есть так называемые «точки кризиса» — это пригородные села Липецкого, Задонского и Лебедянского районов, — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя журналистам ситуацию. — Мы знаем об этих проблемах, и в ряде населенных пунктов в 2020 году будут проложены сети водоснабжения и водоотведения, введены в эксплуатацию новые скважины. Работы идут в том числе и по обращениям, поступившим на официальный портал региона, а также через соцсети в адрес областной и местной власти».

Игорь Артамонов добавил, что Липецкая область активно работает с Минстроем России и получает финансирование из федерального бюджета. Так, в прошлом году на выделенные федеральным центром деньги была проведена коммунальная инфраструктура в Желтых Песках. А в этом году регион получил на строительство сетей еще 35 млн рублей.

Совсем недавно пришла в Липецк и новая буровая передвижная установка промышленного масштаба. Ее купили за 12 миллионов рублей за счет областного бюджета. Теперь находить новые источники воды водоканал будет своими силами без привлечения подрядных организаций. Это значительно ускорит процесс водоснабжения липчан.