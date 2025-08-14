Строительство жилья и агросеминар: рабочий визит министра в Добринку

В Добринском районе с рабочим визитом побывала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. В начале поездки она ознакомилась с ходом строительства 24 новых домов в микрорайоне «Прогресс» для работников добринского агропрома.

Екатерина Сергеевна отметила, что строительство современного жилого комплекса в Добринке — яркий пример эффективной реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий Липецкой области.

Е.С. Маркова также ознакомилась с ходом уборки зерновых и побывала на масштабном агросеминаре, который уже не первый год проводится на поле, неподалеку от села Талицкий Чамлык. Вот и в этот раз на него приехали гости не только из муниципалитетов Липецкой области, но и соседних Воронежской, Белгородской, Тамбовской и других областей. Индивидуальный предприниматель из Талицкого Чамлыка Александр Жданов выделил селекционерам несколько десятков гектаров земли, где разместились более тысячи делянок с различными сортами культур. Это зерновые, подсолнечник, кукуруза и соя. Екатерина Сергеевна пообщалась с представителями фирмы-организатора семинара «Полигон Агро», побывала на опытных делянках.

Подводя итог поездки, Е.С. Маркова отметила, что подобные мероприятия для сельхозтоваропроизводителей просто необходимы в нынешних условиях санкций против России, в том числе и по семенному материалу. И здесь отечественные селекционеры имеют отличную возможность предложить аграриям свой качественный посевной материал.