Сегодня на восьмой сессии Липецкого облсовета депутаты одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2022 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 семей.

Награду присуждают за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций. Размер вознаграждения — 100 тысяч рублей. Областную премию многодетным родителям вручают с 2007 года.

Все лауреаты, которых наградят в этом году, воспитывают 97 детей. Самая многодетная семья Моисеевых из Становлянского района. У них 10 детей. Некоторые многодетные родители в браке более 30 лет.

На сессии принято решение присудить областную премию:

Аносовым Геннадию Ивановичу и Ирине Алексеевне, село Волово Воловского района;

Башкатовым Николаю Александровичу и Надежде Алексеевне, село Тербуны Тербунского района;

Бредихиным Александру Ивановичу и Нине Валерьевне, село Лебедянка Добринского района;

Вахрушевым Владимиру Климовичу и Ирине Александровне, город Липецк;

Воскобойниковым Борису Михайловичу и Елене Анатольевне, село Доброе Добровского района;

Дубровиным Алексею Владимировичу и Наталье Александровне, город Елец;

Дымовым Михаилу Ивановичу и Татьяне Николаевне, село Требунки Данковского района;

Еписеевым Роману Викторовичу и Наталье Алексеевне, деревня Веселая Долгоруковского района;

Зубаревым Константину Александровичу и Елене Владимировне, город Задонск Задонского района;

Зюзиным Александру Викторовичу и Елене Александровне, город Липецк;

Иванниковым Евгению Александровичу и Оксане Александровне, село Пятницкое Измалковского района;

Кондратюк Алексею Георгиевичу и Ирине Михайловне, село Частая Дубрава Липецкого района;

Коноваловым Александру Александровичу и Елене Николаевне, город Елец;

Котовым Александру Алексеевичу и Ольге Николаевне, село Домачи Лев-Толстовского района;

Кохан Дмитрию Валериевичу и Светлане Васильевне, село Воробьевка Хлевенского района;

Красниковым Сергею Алексеевичу и Людмиле Анатольевне, село Сезеново Лебедянского района;

Лыткиным Владимиру Владимировичу и Наталии Владимировне, город Липецк;

Моисееву Ивану Николаевичу и Помогаевой Татьяне Ивановне, деревня Лукьяновка Становлянского района;

Нагорновым Владимиру Александровичу и Елене Владимировне, село Юсово Чаплыгинского района;

Новиковым Олегу Михайловичу и Татьяне Николаевне, село Верхний Телелюй Грязинского района;

Полухиным Игорю Владимировичу и Елене Сергеевне, город Липецк;

Степановым Алексею Владимировичу и Юлии Анатольевне, село Красное Краснинского района;

Суровым Александру Николаевичу и Наталии Николаевне, город Усмань Усманского района;

Тепляшиным Денису Львовичу и Татиане Владимировне, село Казаки Елецкого района;

Хохриным Сергею Владимировичу и Светлане Александровне, город Липецк.