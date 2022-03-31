Сегодня на восьмой сессии Липецкого облсовета депутаты одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2022 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 семей.
Награду присуждают за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций. Размер вознаграждения — 100 тысяч рублей. Областную премию многодетным родителям вручают с 2007 года.
Все лауреаты, которых наградят в этом году, воспитывают 97 детей. Самая многодетная семья Моисеевых из Становлянского района. У них 10 детей. Некоторые многодетные родители в браке более 30 лет.
На сессии принято решение присудить областную премию:
Аносовым Геннадию Ивановичу и Ирине Алексеевне, село Волово Воловского района;
Башкатовым Николаю Александровичу и Надежде Алексеевне, село Тербуны Тербунского района;
Бредихиным Александру Ивановичу и Нине Валерьевне, село Лебедянка Добринского района;
Вахрушевым Владимиру Климовичу и Ирине Александровне, город Липецк;
Воскобойниковым Борису Михайловичу и Елене Анатольевне, село Доброе Добровского района;
Дубровиным Алексею Владимировичу и Наталье Александровне, город Елец;
Дымовым Михаилу Ивановичу и Татьяне Николаевне, село Требунки Данковского района;
Еписеевым Роману Викторовичу и Наталье Алексеевне, деревня Веселая Долгоруковского района;
Зубаревым Константину Александровичу и Елене Владимировне, город Задонск Задонского района;
Зюзиным Александру Викторовичу и Елене Александровне, город Липецк;
Иванниковым Евгению Александровичу и Оксане Александровне, село Пятницкое Измалковского района;
Кондратюк Алексею Георгиевичу и Ирине Михайловне, село Частая Дубрава Липецкого района;
Коноваловым Александру Александровичу и Елене Николаевне, город Елец;
Котовым Александру Алексеевичу и Ольге Николаевне, село Домачи Лев-Толстовского района;
Кохан Дмитрию Валериевичу и Светлане Васильевне, село Воробьевка Хлевенского района;
Красниковым Сергею Алексеевичу и Людмиле Анатольевне, село Сезеново Лебедянского района;
Лыткиным Владимиру Владимировичу и Наталии Владимировне, город Липецк;
Моисееву Ивану Николаевичу и Помогаевой Татьяне Ивановне, деревня Лукьяновка Становлянского района;
Нагорновым Владимиру Александровичу и Елене Владимировне, село Юсово Чаплыгинского района;
Новиковым Олегу Михайловичу и Татьяне Николаевне, село Верхний Телелюй Грязинского района;
Полухиным Игорю Владимировичу и Елене Сергеевне, город Липецк;
Степановым Алексею Владимировичу и Юлии Анатольевне, село Красное Краснинского района;
Суровым Александру Николаевичу и Наталии Николаевне, город Усмань Усманского района;
Тепляшиным Денису Львовичу и Татиане Владимировне, село Казаки Елецкого района;
Хохриным Сергею Владимировичу и Светлане Александровне, город Липецк.