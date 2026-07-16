Строящийся парк цветов в Усмани удивит необычными решениями

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Усмань, где благоустраивается новое общественное пространство – парк цветов. Окруженный амфитеатром пруд, возвышающиеся над землей экотропы, оранжерея, яблоневые аллеи, сад камней, беседки для спокойного отдыха и фестивальная площадка для активного – это только начала списка того, что здесь будет. Площадь внушительная – 1,6 гектаров. И задумок, что здесь разместить, много.

Из необычных арт-объектов – туманное кольцо высотой четыре метра. По его периметру будет распыляться водяной пар – очень эффектно для фотографий. Также будут установлены фигуры животных, которых можно встретить в усманских лесах, а на напольных плитках – изображения местных растений. Отсылка к тому, что на территории округа начинается биосферный заповедник. Для детей построят скалодром и детскую площадку «Космодром» – оба объекта установят на мягком резиновом покрытии. Конечно же цветы – их будет много, а видовое многообразие позволит поддерживать цветение весь теплый сезон.

Парк строят в северо-восточном микрорайоне – самой динамично развивающейся части города. За последние годы здесь возвели современные школу, детский сад, детскую поликлинику. Участки в округе предоставляют под ИЖС. Новый парк появится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его концепцию признали лучшей среди проектов комфортной городской среды Всероссийского конкурса Минстроя России в 2025 году. Многие идеи для благоустройства предложили сами жители – без общественных обсуждений в муниципалитете уже много лет не начинают ни одно преображение.

«Думаю, будет очень красиво. Тем более что примеры в Усмани уже есть – замечательная набережная. Её благоустроили несколько лет назад. Поддерживают чистоту и порядок. Место популярно у местных жителей и интересно гостям города», – отметил Игорь Артамонов.

Набережную благоустроили в 2024 году. Здесь есть качели для детей, велодорожки, цветники, зоны отдыха, живописный пруд с фонтанами. В прошлом году набережную еще продолжили – дорожки, освещение, лавочки, клумбы, установили шатер-кафетерий. Ставить точку в работах не собираются.