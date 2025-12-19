Студенческая команда ЛГТУ успешно выступила в финале чемпионата мира по программированию

Студенческая команда ЛГТУ в составе магистра направления «Прикладная математика» Кирилла Власова и бакалавров направления «Программная инженерия» Николая Насонова и Владимира Теплова, пройдя отбор среди 3000 команд, приняла участие в финале чемпионата по программированию Северной Евразии ICPC Northern Eurasia Finals 2025 и была отмечена дипломом третьей степени.

Northern Eurasia Finals имеет статус полуфинальных соревнований командного Чемпионата мира по программированию среди студентов (ICPC) – крупнейших международных соревнований студенческой элиты программирования, которые проводятся с 1977 года. В 2025 году NERC Finals проходили одновременно на пяти площадках: в Санкт Петербурге, Барнауле, Тбилиси, Алматы и Минске. Право участия в NERC Finals завоевали более 300 команд из университетов Российской Федерации, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

«Липчане показали блестящий результат на международном конкурсе программирования. Они проявили себя как настоящие профессионалы. А эта победа поднимает престиж вуза и региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.